Fantacalcio, quali sono le scommesse da prendere dell’Inter? Ecco i 3 calciatori che potrebbero fare al caso vostro

All’interno dell’articolo, ecco i tre giocatori nerazzurri che potrebbero essere sorprese al Fantacalcio

L’Inter, in questa fa fase del mercato, è molto in ritardo sulla tabella di marcia. Dopo la passata stagione in cui il club nerazzurro ha perso proprio alla fine tutto quello che poteva, in estate si parlava di dover fare un grande ricambio generazionale e, soprattutto, un grande svecchiamento della rosa.

Nei fatti, Marotta e Ausilio, hanno deciso di andare ancora avanti con il vecchio blocco e di cambiare poco, soprattutto in difesa. I nerazzurri si ritrovano, quindi, a gestire una rosa invecchiata e con un nuovo allenatore con pochissima esperienza e con idee differenti rispetto al precedente, a cui andava data una rosa all’altezza.

Tutto rimandato al prossimo anno, in una stagione che rischia davvero di essere compromessa fin da subito. Una scelta inspiegabile e che fa pensare davvero tanto.

Qualche giocatore interessante è arrivato e allora, di seguito, ecco la lista dei tre nerazzurri che potrebbero essere grandi sorprese nella prossima stagione di Fantacalcio.

Inter, ecco le 3 possibili sorprese al Fantacalcio

Dopo aver analizzato i tre giocatori dell’Inter da prendere al Fantacalcio e i tre da non prendere, questa volta analizzeremo e consiglieremo i tre giocatori che potrebbero essere delle sorprese. E, a questo proposito, si tratta di tre nuovi acquisti.

Il primo è il centrocampista croato Sucic che ha sempre mostrato capacità box to box, di gamba, tecnica e gol e potrebbe portare bonus utili. Poi, occhio a Bonny che all’Inter potrebbe trovare maggiore continuità sottoporta. Infine, sempre rimanendo in attacco, Pio Esposito che ha già dimostrato di poter dire la sua.

Inter, ecco cosa servirebbe sul mercato

I nerazzurri, intanto, stanno lavorando ancora sul mercato a pochi giorni dalla conclusione. Ai nerazzurri sarebbe servita sicuramente una rivoluzione nella rosa.

Almeno due difensori giovani e veloci, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala tecnica, oltre ad un attaccante capace di saltare l’uomo e di garantire gol importanti. La sensazione è che arriveranno solo una piccolissima parte di questi giocatori. Servirà davvero una bella mano per Chivu nella prossima stagione per poter fare bene.