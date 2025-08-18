SORPRESA DONNARUMMA, c’è anche l’annuncio ufficiale | Futuro stravolto

Arriva la sorpresa che riguarda Gianluigi Donnarumma: il futuro del portiere è completamente stravolto

Gianluigi Donnarumma è il caso di questi ultimi giorni di mercato. Il portiere della Nazionale italiana, infatti, è ancora alle prese con il suo futuro. Fino a qualche giorno fa era in piedi la trattativa con il Paris Saint-Germain per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto, ma le trattative si sono bloccate.

Una situazione che si è ulteriormente arenata nel momento in cui la società francese ha deciso di affidare i suoi pali al portiere del Lille, Chevalier, per la cifra di 55 milioni di euro. Per questo, il numero uno italiano, ha deciso di guardare altrove per quanto riguarda il suo futuro.

Una situazione che si è ha creato parecchie polemiche sia per quanto riguarda l’atteggiamento di Luis Enrique, sia per quanto riguarda quello del direttore sportivo Campos.

Intanto, arrivano parole importanti proprio a proposito del futuro del giocatore che adesso dovrà trovare un nuovo progetto tecnico che possa modellarsi alle sue qualità.

Donnarumma, arrivano le parole a sorpresa sul futuro

La situazione Donnarumma sta facendo il giro del mondo e sta interessando parecchio tanti club. L’agente del ragazzo, Raiola, ha parlato proprio del futuro del ragazzo e della situazione con il club: “Per quanto riguarda le soluzioni stiamo vedendo adesso il mercato che si muove, e sicuramente in Premier League ci saranno possibilità che possono aiutare il club”.

Poi, ha continuato: “Capiremo nei prossimi giorni cosa avranno da dire loro, ma farò lo stesso con i miei legali: anche per il rispetto dell’immagine dovremo prendere le posizioni giuste per capire come proseguire e confrontarci con il club”.

Donnarumma, ecco chi sono i club interessati

La questione Donnarumma si dovrebbe risolvere entro la conclusione del mercato. Il portiere, infatti, è alla ricerca di un progetto vincente per la prossima stagione. E ci sono già tanti club interessati a lui.

In prima fila sia il Manchester City che il Manchester United. Poi, occhio anche alla possibilità Bayern Monaco così come quella del Chelsea. Infine, sullo sfondo, il Real Madrid che deve iniziare a pensare al dopo Courtois.