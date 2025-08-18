Pioli questa non se l’aspettava proprio | CESSIONE a sorpresa della Fiorentina: i tifosi salutano un titolare

Potrebbe esserci una cessione clamorosa in casa Fiorentina: il titolare di Pioli potrebbe partire seriamente

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato, oramai da parecchi mesi, ad appianare quelle che sono le strategie per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno facendo le loro valutazioni per quanto riguarda i migliori profili dal punto di vista tecnico tattico per migliorare le rose. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri dovranno iniziare una profonda opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le avversarie e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la stagione passata in cui è rimasta fuori dalle coppe europee. I rossoneri, per farlo, si sono affidati alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per vincere il campionato dopo tanti anni.

Intanto, potrebbe arrivare una cessione a sorpresa da parte della Fiorentina. La società Viola, infatti, potrebbe incassare una grande cifra per la partenza di un giocatore titolare.

Fiorentina, Pioli potrebbe perdere un titolare: cessione in vista?

La Fiorentina potrebbe salutare in questi ultimi giorni di mercato il suo difensore Pietro Comuzzo. Il classe 2005 è il simbolo del nuovo corso Viola e la società più volte ha respinto gli assalti di tantissime big italiane e non. Ma un club starebbe pensando di fare sul serio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, il Lipsia starebbe pensando di offrire una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni per il giovane centrale. La società toscana, questa volta, riuscirà a respingere ancora le avances?

Fiorentina, a Pioli serve qualche altro rinforzo

La Fiorentina è alle prese con il mercato. Ma per poter fare delle entrate, sarà necessario salutare qualche giocatore. Sicuramente bisognerà valutare la situazione Beltran che è in uscita e al suo posto si monitora Krstovic dopo che è sfumato Esposito.

Occhio anche alla partenza di Mandragora. In caso di addio, si tiene d’occhio Asllani dell’Inter.