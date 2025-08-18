FATTA PER DONNARUMMA: c’è il grande ritorno in Serie A | Arriva a parametro zero

Gigio Donnarumma potrebbe arrivare a parametro zero in Serie A nella prossima stagione

Le voci di mercato più importanti di questi giorni sono quelle che riguardano l’addio di Gigio Donnarumma da parte del Paris Saint-Germain. Il club francese era in trattative con il portiere della Nazionale italiana per il rinnovo del contratto, ma ad un certo punto le trattative si sono interrotte ed entrambe le parti sembravano d’accordo ad arrivare a fine contratto.

Adesso, sia il direttore Campos, sia il tecnico Luis Enrique, hanno deciso di puntare su Chevalier, per cui è stata spesa la cifra di 55 milioni di euro e lasciare l’ex rossonero. Per cui, in questo momento, ci si trova in una situazione in cui la società francese cerca di monetizzare quanto più possibile.

Il giocatore vuole andare in un grande club per andare a giocare, soprattutto in vista del Mondiale. Oltre a questo, non sono nemmeno escluse le vie legali, come ammesso dall’agente del ragazzo.

Intanto, potrebbe crearsi anche la situazione per cui il giocatore potrebbe rimanere un anno intero a Parigi e liberarsi a parametro zero. In questo frangente ecco che si inserirebbe anche qualche squadra di Serie A.

Donnarumma, addio a zero? Così si inserirebbe la Serie A

Gigio Donnarumma, intanto, tra quest’estate e la prossima, lascerà sicuramente la società francese. Il giocatore deve valutare al meglio quale potrebbe essere il progetto tecnico che può fare al caso suo.

Se dovesse andar via a parametro zero, ecco che entrerebbero in scena due club di Serie A. Sicuramente la Juventus, ma occhio anche all’Inter che dirà addio a Sommer il prossimo anno e dovrà trovare un nuovo portiere titolare. Ma bisognerà capire come valutare al meglio la situazione.

Donnarumma, ecco le squadre interessate

Donnarumma, intanto, ha tantissimi estimatori già per questa estate. In prima fila ci sono le due società di Manchester, con il City pronto a farsi avanti per lui e con cui ci sarebbe già stato qualche dialogo tra le parti.

Poi, occhio anche al Bayern Monaco che cerca il sostituto di Neuer e sullo sfondo anche il Real Madrid che dovrà trovare il post-Courtois già in là con gli anni.