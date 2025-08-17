Non so se vado al Milan, ho dei dubbi | Tegola per Allegri, salta il grande colpo di mercato

Il giocatore non è sicuro di andare al Milan: i rossoneri devono trovare delle alternative a lui

Il Milan ha deciso di fare partire un altro nuovo ciclo dopo aver fallito nella passata stagione. La squadra rossonera, infatti, è arrivata ottava in classifica rimanendo fuori dalle coppe europee. La società di viale Aldo Rossi ha deciso di affidare la gestione tecnica della squadra a Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo albanese, infatti, dovrà costruire una rosa che possa essere competitiva per la vittoria del campionato, mentre il tecnico livornese dovrà primariamente ricostruire un gruppo che non ha dimostrato di esserlo nella passata stagione, ma anche una squadra compatta che possa far male alle avversarie.

Il mercato ha già aiutato facendo arrivare giocatori di qualità, ma ancora qualcosa dovrà essere fatto per garantire ad Allegri un organico che possa essere di livello, soprattutto con una partita a settimana.

Intanto, a proposito di mercato, un giocatore è in dubbio per il suo approdo in maglia rossonera. Il giocatore non è certo di voler giocare al Milan nella prossima stagione.

Milan, il giocatore non vuole venire: tegola per Allegri

Il Milan, in questa fase, sta provando a capire se ci possono essere i presupposti per acquistare un grande attaccante. I rossoneri hanno bisogno di gol e per questo Tare si è già attivato per trovare un elemento che possa essere importanti.

Tra i profili fatti c’è anche quello dell’attaccante del Manchester United, Hojlund. I Red Devils hanno aperto ad un prestito con diritto di riscatto per lui, ma il giocatore, come riportato dalla BBC, non è convinto della destinazione e per il momento vuole rimanere in Inghilterra.

Milan, tutte le alternative a Hojlund

Se la trattativa per Hojlund dovesse naufragare, ecco che i rossoneri valuterebbero delle altre alternative per il reparto avanzato. Il sogno è quello che porta al centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ma il giocatore sembra propenso a rimanere a Torino fino al termine del suo contratto.

Occhio anche alle piste provenienti dalla Serie A, visto che ci sono giocatori come Krstovic che potrebbero partire in queste battute finali del mercato e per cui i rossoneri non hanno mai nascosto il loro apprezzamento.