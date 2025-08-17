Pallone d’Oro a Lautaro Martinez, c’è l’annuncio UFFICIALE | Festa grande in casa Inter

Arriva la notizia che riguarda il premio del Pallone d’Oro e l’attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez

La passata stagione nerazzurra è stata un disastro per quanto riguarda il finale. Il percorso che aveva portato a giocarsi tutti i trofei, alla fine non ne ha portato nemmeno uno ed è impensabile non parlare di fallimento quando non porti a casa nessun trofeo pur potendolo fare. Un epilogo crudele che ha portato strascichi.

In campionato, a dieci minuti dalla fine della partita contro la Lazio, i nerazzurri erano campioni d’Italia. In Coppa Italia c’è stato l’ennesimo derby perso contro il Milan. Mentre in Champions League c’è stato il tonfo clamoroso contro il Paris Saint-Germain. Insomma, una stagione da dimenticare.

Per farlo, servirebbe fare un grande ricambio generazionale, ma la società sembra orientata alla continuità. I ‘vecchi’ della rosa rimarranno ancora per almeno un’altra stagione.

Intanto, arrivano le parole importanti che riguardano il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, e la possibilità di vincere il Pallone d’Oro. Un traguarda sicuramente difficile, ma a cui molti sperano.

Lautaro Pallone d’Oro? Arrivano le parole di un ex nerazzurro

Lautaro Martinez, nel finale della passata stagione, è stato sicuramente uno dei più positivi della rosa nerazzurra in una stagione molto deludente. Tutti ricordano la sua partita giocata da infortunato nella semifinale di ritorno contro il Barcellona.

Intanto, arrivano parole importanti per lui dall’ex nerazzurro, Alessandro Altobelli, che ha parlato della possibilità Pallone d’Oro: “Lo meriterebbe e può anche vincerlo, perchè no? Gli serve una stagione al top tra Inter e Nazionale argentina. Magari si laurea campione come in Qatar. Comunque, al momento, ce ne sono tre o quattro più forti di lui. La società deve fare di tutto affinchè chiuda la carriera in nerazzurro”.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, è molto in ritardo sul mercato a pochi giorni dalla chiusura. Mancano ancora parecchi rinforzi per migliorare la rosa.

Sicuramente servirebbero due difensori giovani e forti, così come un centrocampista di struttura fisica e quantità ed una mezz’ala di qualità. In avanti, un giocatore capace di saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol alla squadra.