ULTIM’ORA FERRARI: scoppia la bomba Hamilton | Caos nel team, si fa tutto dannatamente complicato

Arriva la notizia bomba che riguarda il pilota della Ferrari, Lewis Hamilton che non sta vivendo un bel momento

Il Mondiale di Formula 1 sta vivendo una fase molto importante, dal momento che le situazione si sta già delineando per quanto riguarda il vertice. Infatti, la lotta per il titolo, è una questione a tre piloti e a due scuderie. Al primo posto, infatti, troviamo la McLaren di Piastri, seguito dal compagno di squadra Lando Norris.

Sul gradino più basso del podio il campione del mondo in carica, Max Verstappen in sella alla sua Red Bull. Le due Ferrari, invece, stanno deludendo tantissimo perchè non sono riuscite minimamente ad essere competitive. Nonostante la presenza di due assi assoluti come piloti, come Leclerc e Hamilton, i risultati non sono arrivati.

I due piloti, in questi mesi, hanno manifestato tutto il loro malcontento, sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, sia a livello privato, all’interno del paddock.

Intanto, arriva una notizia molto importante che riguarda Lewis Hamilton e il suo rapporto con la scuderia Ferrari in un momento molto particolare della sua carriera.

Ferrari, arriva la notizia che riguarda Hamilton e il suo momento

Il momento di Hamilton con la Ferrari non è dei migliori. Il pilota inglese non sta riuscendo ad avere i risultati sperati in pista e lo ha manifestato. Di lui ha parlato Roberto Chinchero ai microfoni di MotoSport.

Ecco le sue parole: “Hamilton lo conosco abbastanza ed è il pilota più vincente della storia della Formula 1 ed è una persona molto intelligente. Lui ha scelto di percorrere l’ultima parte della sua carriera. Lui sa che certe qualità sono più smussate rispetto a 10 anni fa, ma credo che nessuno potesse immaginare risultati del genere a questo punto della stagione e in cui il gap con il suo compagno è enorme. Per me è in crisi, poi possiamo discutere sui motivi, ma è in crisi. Non è mai salito sul podio. Non ha mai fatto una striscia così negativa”.

Ferrari, tantissimi miglioramenti per tornare a competere

La Ferrari, intanto, dovrà necessariamente fare in modo di tornare ad essere competitiva. Ma per farlo saranno necessari tantissimi cambiamenti sia a livello ingegneristico, sia a livello strategico. Altrimenti potrebbero esserci conseguenze importanti.

Prima tra tutte la possibile che i piloti possano dire addio alla squadra non riuscendo a percepire la possibilità di essere competitivi e lottare per il Mondiale. Insomma, siamo ad un momento decisivo per la Rossa.