SORPRESA MILAN, Allegri ha davvero cambiato tutto | La novità esalta i tifosi

Comincia nel migliore dei modi il nuovo ciclo milanista con Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera

Il Milan ha deciso di ripartire con un nuovo corso. La società rossonera, infatti, dopo l’ottavo posto della passata stagione che lo ha tenuto fuori dalle coppe europee, ha deciso di ripartire con nuove figure per la gestione della squadra. Si tratta di Igli Tare e di Massimiliano Allegri che avranno due compiti non semplici.

Il direttore sportivo albanese, infatti, dovrà costruire una squadra che possa essere competitiva per il campionato senza avere gli introiti dell’ingresso in Europa. Il tecnico livornese, invece, dovrà principalmente ricreare un gruppo forte ed una squadra organizzata contrariamente a quanto accaduto la passata stagione.

Ovviamente un aiuto, come detto, dovrà arrivare anche dal mercato. Sono già arrivati giocatori importanti e degli altri potrebbero ancora arrivarne, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Intanto, arrivano parole importanti che riguardano lo stesso Allegri da parte di un giocatore rossonero. Per i tifosi milanisti non ci poteva essere una notizia migliore.

Milan, parole importanti su Allegri: il nuovo ciclo parte bene

Il Milan, come detto, ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri. E le prime impressioni del gruppo sul tecnico sono molto buone. L’allenatore si è presentato bene alla squadra e sta raccogliendo consensi. Uno di questi è quello dell’attaccante messicano, Santiago Gimenez.

Il giocatore ha parlato così del nuovo allenatore: “Il feeling è molto buono, molto positivo. Credo che sia un allenatore che unisce molto la squadra e che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione. Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia e per la squadra”.

Milan, ecco cosa manca per completare la rosa

La società rossonera ha quasi del tutto completato il mercato. Detto dell’arrivo imminente di un terzino destro, dopo quello di De Winter al centro della difesa, la squadra di Allegri punta anche ad avere un nuovo centravanti che possa garantire tanti gol.

Il sogno è quello che porta a Dusan Vlahovic, ma nelle ultime ore si parla molto anche di Hojlund. Occhio anche a qualche sorpresa che potrebbe venire dal campionato italiano.