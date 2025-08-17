Lookman all’Inter, affare chiuso | Il nigeriano arriva a Milano, l’annuncio UFFICIALE

La situazione Lookman sembra potersi sbloccare a breve: il giocatore vuole fortemente il nerazzurro

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione in cui la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver puntato su un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, il grande obiettivo per il mercato estivo è sempre Ademola Lookman. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano e sulla trattativa arriva la novità importante.

Inter, arrivano le parole importanti sull’affare Lookman

L’Inter, come si sa da almeno un mese, ha deciso di puntare su Ademola Lookman per il reparto offensivo di Christian Chivu. Ma la trattativa per il giocatore è ancora bloccata ed è in attesa che accada qualcosa che possa mettere la parola fine in un senso o nell’altro.

Intanto, intervistato da TMW, l’agente Giocondo Martorelli ha detto la sua su questa trattativa. Ecco le sue parole: “Quello di Lookman è un affare che si farà, ma le cose andranno per le lunghe”. Insomma, un trasferimento che potrebbe andare in porto, ma bisognerà pazientare ancora.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, è parecchio in ritardo sul mercato estivo per rinforzare la squadra. I dirigenti nerazzurri, in maniera inspiegabile, hanno deciso di rimandare all’anno prossima quello che doveva essere lo svecchiamento ed il ricambio generazionale soprattutto in difesa.

Nel reparto arretrato servirebbero almeno due giocatori giovani e forti. In mezzo, un giocatore di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un giocatore che salti l’uomo e garantisca gol.