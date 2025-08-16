Valanga di milioni nelle casse dell’Inter | Marotta chiamato d’urgenza: le ultime sull’affare a sorpresa

Arriva la clamorosa notizia di un possibile affare in uscita per l’Inter. Marotta pensa a come trattare

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le strategie per il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, arriva la notizia di possibili soldi freschi in arrivo per le casse nerazzurre. Infatti, la società potrebbe cedere molto presto due giocatori alla stessa squadra.

Inter, in arrivo soldi freschi? I due giocatori possono partire

L’Inter potrebbe avere molto presto soldi freschi nelle sue casse. La società nerazzurra, infatti, ha ricevuto una richiesta di informazioni per quanto riguarda Sommer e Pavard da parte del Galatasaray.

Una trattativa non è ancora cominciata, ma potrebbe farlo presto. Dopo la telenovela Calhanoglu, adesso potrebbe partire quella riguardante i due ex Bayern Monaco. I nerazzurri puntano ad un cospicuo compenso per i due giocatori. I prossimi giorni potrebbero essere molto importanti.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, nonostante manchi poco alla chiusura del mercato, dovrà fare tantissimo ancora per rinforzare la squadra. La società si trova in ritardo sulla tabella di marcia.

Sicuramente servirebbero due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura fisica e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, invece, un elemento bravo a saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre a garantire una buona dose di gol per aiutare la squadra in campo.