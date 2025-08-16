Balotelli in Serie D, trasferimento clamoroso | Arriva il riscatto nei dilettanti: che affare

Mario Balotelli potrebbe ripartire in maniera clamorosa dal campionato dei dilettanti: un club lo vuole

Mario Balotelli è in cerca di una nuova avventura. L’ultima stagione, per lui, non è stata affatto positiva e non è riuscito a dare il suo contributo alla squadra. Il giocatore, infatti, era stato voluto dall’oramai ex allenatore del Genoa, Alberto Gilardino che, in quel momento, si trovava in una posizione di classifica complicata a ridosso della zona retrocessione.

Ma quasi subito, la società ligure, ha deciso di esonerare l’ex campione del mondo ed affidare la panchina del Grifone e Patrick Vieira. Il tecnico francese, che aveva avuto già qualche trascorso con Balotelli a Nizza, ha deciso di non puntare su di lui e non lo ha praticamente mai messo in campo per dimostrare il suo valore.

Alla fine, i risultati gli hanno dato ragione ed il Genoa ha raggiunto la salvezza. Nei fatti, adesso, Balotelli si ritrova senza contratto e alla ricerca di una nuova avventura professionale.

E questa possibilità potrebbe arrivare addirittura dal campionato dei dilettanti. Una società sta provando ad affacciarsi alla sua porta per capire la fattibilità dell’affare.

Balotelli, prossima tappa la Serie D? Un club ci sta pensando seriamente

Mario Balotelli potrebbe ripartire dai dilettanti. A rilanciare l’indiscrezione è Gianluca Di Marzio che ha parlato di un interesse del Pavia per l’ex centravanti della Nazionale italiana. L’affare sembra di difficile concretizzazione, visto che Balotelli preferirebbe ancora rimanere in massima serie.

A dire la verità, le possibilità di vedere il giocatore in Italia ed in Serie A sono molto risicate. Sembra più probabile che il ragazzo possa trovare maggiore fortuna con un’esperienza all’estero.

Balotelli, un talento sopraffatto dagli atteggiamenti sbagliati

Mario Balotelli è uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano. Un talento immenso completamente offuscato da atteggiamenti e comportamenti che ne hanno rallentato e poi annullato la crescita in grandi club.

Un giocatore che sarebbe potuto essere un fuoriclasse, ma che non lo è mai stato visto che non ha mai abbinato al suo talento, l’aspetto caratteriale. Ora si ritrova alla ricerca di un nuovo progetto per dimostrare di poter dire ancora la sua in campo. Ma dopo l’ultima esperienza, ritornare in Italia sembra utopia.