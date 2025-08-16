Cristiano Ronaldo, che BOMBA inaspettata | Da oggi nulla sarà come prima: l’annuncio fa il giro del mondo

Arriva la notizia incredibile che riguarda Cristiano Ronaldo e la sua vita che cambierà per sempre

Cristiano Ronaldo è stato sicuramente uno dei migliori giocatori di tutti i tempi. Possiamo parlare di lui come il miglior bomber di sempre. Ovunque sia andato è sempre riuscito a risultare decisivo nella vittoria dei vari trofei ed è sempre riuscito a lasciare la sua impronta nel club in cui ha giocato.

Lo Sporting Lisbona lo ha fatto conoscere al mondo, il Manchester United lo ha fatto diventare grande, il Real Madrid lo ha reso il ‘cannibale’ che tutti abbiamo imparato a conoscere, la Juventus lo ha messo alla prova in uno dei campionati più complicati al mondo e l’Al-Nassr gli sta permettendo di poter ambire a raggiungere il record di mille gol in carriera.

Un campione straordinario che anche con la maglia della sua Nazionale è riuscito a scrivere pagine significative vincendo un Europeo ed una Nations League andando anche a segno.

Intanto, arriva una notizia incredibile che riguarda il fuoriclasse portoghese. Una novità che, senza ombra di dubbio, cambierà per sempre la sua vita e dei suoi cari.

Cristiano Ronaldo, notizia incredibile: cambia totalmente la sua vita

Arriva la notizia importantissima che riguarda Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, infatti, come riportato dal settimanale Chi, starebbe convogliando a nozze con la sua fidanzata, l’influencer Giorgina.

La notizia è iniziata a circolare quando la coppia ha diffuso la foto dell’anello di fidanzamento sui social. Dunque, dopo essere stati fidanzati per nove anni, adesso sarà tempo di matrimonio per il fuoriclasse portoghese.

Ronaldo, adesso l’ultimo record da stabilire

Di recente si era parlato di un futuro in Ronaldo lontano dall’Al-Nassr. I fatti sono stati ben diversi e il portoghese ha deciso di rinnovare per altre due stagioni il suo rapporto con la società araba.

Il club, infatti, oltre a provare a vincere quanti più trofei possibili e contrastare l’Al-Hilal, ha deciso di essere la squadra che dovrà provare a far raggiungere i mille gol in carriera a CR7. Un traguardo che sarebbe importantissimo e che lo attesterebbe definitivamente come il miglior bomber di tutti i tempi.