3 giocatori dell’Inter su cui NON puntare al Fantacalcio | Non puntare su di loro, potresti pentirtene amaramente

All’interno del pezzo ecco la lista dei tre giocatori nerazzurri su cui non puntare al Fantacalcio

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le proprie strategie per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non ha fatto il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che al momento rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per avere scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, qui di seguito, ecco la lista dei tre giocatori nerazzurri su cui non puntare al prossimo Fantacalcio. Giocatori che non garantiscono un successo certo.

Fantacalcio, i tre giocatori nerazzurri su cui non puntare

Il Fantacalcio da sempre appassiona tantissimi tifosi che si sfidano tra di loro per la vittoria finale. E importante è la scelta di calciatori che dovranno portare i vari bonus.

Per quanto riguarda l’Inter, ecco i tre giocatori nerazzurri su cui non puntare. Il primo è sicuramente Francesco Acerbi. Il difensore è in fase calante e nella passata stagione ha avuto anche vari problemi fisici. Poi, anche Sommer, anche lui in fase calante e non più ai suoi livelli. Infine, Bonny. Il neoacquisto sta entusiasmato nelle prime uscite, ma non è titolare e non è garanzia di reti.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare ancora tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Sicuramente bisognerà acquistare due difensori giovani e forti. In mezzo, un giocatore di quantità e struttura fisica e una mezz’ala di qualità e velocità.

In avanti, un altro attaccante che sappia saltare l’uomo e che possa garantire una grande dose di gol.