ECCO CHE ARRIVA DONNARUMMA, adieu PSG, io me ne torno in Serie A | Che affare

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il PSG in questi giorni e non è escluso un suo ritorno in Serie A

Questa potrebbe essere l’estate di Gigio Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain ha completamente rotto con il club campione d’Europa, dal momento che non è arrivato il rinnovo di contratto tanto sperato negli scorsi mesi. Troppa la distanza tra la domanda e l’offerta che ha portato a decidere di separare le due strade.

Il portiere, infatti, ha un contratto fino al 2026 quindi, questa, è l’ultima occasione utile per la società francese di poter monetizzare e fare plusvalenza. Ovviamente, in questo momento, si stanno facendo tante possibilità sul futuro del numero uno della Nazionale italiana con la stampa che riporta di continuo notizie sul suo conto.

C’è chi sostiene che il giocatore possa decidere di rimanere – in maniera improbabile – un’altra stagione a Parigi e andare via a zero, chi invece pensa che potrà andare in qualche big europea.

Intanto, una suggestione potrebbe essere quella di vedere il portiere nuovamente in Serie A. E ci sono due club in particolare che potrebbero pensare ad ingaggiarlo.

Donnarumma, ritorno in Serie A? Ecco chi lo vuole

Il futuro di Donnarumma potrebbe essere in Serie A. Il giocatore, infatti, è molto stimato e sarebbe una grande occasione portare nuovamente in Italia il numero uno al mondo nel suo ruolo.

Su di lui ci sono gli occhi dell’Inter, che prima deve capire cosa fare con Sommer che ha sirene dalla Turchia, e la Juventus, che potrebbe pensarci solo se dovesse andare via Dusan Vlahovic che creerebbe lo spazio necessario per il grande ingaggio del portiere. Ma occhio anche ad altre big europee che sono pronte ad approfittare della situazione.

Per Donnarumma c’è la fila: quante big su di lui!

Donnarumma, ovviamente, è un’occasione davvero tanto ghiotta per non essere intrapresa da parte delle grandi società europee, soprattutto ad un prezzo che non rappresenterebbe il reale valore del ragazzo.

In questo momento sono soprattutto le due società di Manchester a puntarlo, ma prima dovranno capire come liberarsi dei loro attuali portieri, ovvero Onana ed Ederson. Insomma, la corsa all’azzurro è appena cominciata.