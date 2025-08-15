Vlahovic all’Inter, ecco il tradimento alla Juve | Chivu lo accoglie a braccia aperte

Dusan Vlahovic potrebbe trasferirsi all’Inter: il serbo è un pallino da tanto tempo della società nerazzurra

La Juventus, in questo momento, è alle prese con una grana molto grande che è quella che riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, infatti, da quando è arrivato a vestire la maglia bianconera, non è quasi mai riuscito a lasciare il segno. Una spiegazione dovuta a tante ragioni che non lo ha fatto rendere.

Sicuramente il prezzo pagato alla Fiorentina di circa 80 milioni non lo ha agevolato, aumentando la pressione su di lui, ed anche il grande ingaggio offerto da 12 milioni per questa ultima stagione ha fatto in modo che questa pressione lo abbia ulteriormente ostacolato. Oltre a questo, anche atteggiamenti non proprio perfetti lo hanno fatto rompere con l’ambiente.

Il club bianconero, dopo aver prelevato David a parametro zero, sta pensando di riportare a Torino anche Kolo Muani. Dunque, per il serbo, le porte in avanti sarebbero completamente chiuse.

Ma una suggestione clamorosa sta attraversando la mente del ragazzo e rappresenterebbe un vero e proprio tradimento ai bianconeri, ovvero il passaggio all’Inter.

Inter, possibilità Vlahovic: lo scenario

Dusan Vlahovic è una possibilità concreta per l’Inter. L’attaccante serbo ha rotto con l’ambiente bianconero e per questo potrebbe esserci il clamoroso trasferimento. Ma tutto questo potrebbe non avvenire quest’estate.

Infatti, l’attaccante serbo, come ripicca per averlo messo fuori dal progetto, ha detto alla società bianconera di voler rimanere fino al termine del contratto. E lì si inserirebbe l’Inter che, nel 2026 lo acquisterebbe a parametro zero.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, lavora molto anche per quanto riguarda questa stagione. Infatti, il club nerazzurro, dovrà fare davvero tanto per dare avvio alla fase di ricambio generazionale. In difesa serviranno due innesti giovani e forti e capaci di essere titolari.

In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità, oltre ad una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti un elemento che possa saltare l’uomo e creare superiorità numerica, oltre a garantire una buona dose di gol per aiutare la squadra, cosa mancata nella scorsa stagione da parte dei rincalzi alla squadra nerazzurra. I prossimi giorni saranno importantissimi.