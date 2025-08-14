Ecco il colpo di scena inaspettato | Balotelli firma in Serie B: dai Mario, ti aspettiamo a braccia aperte

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Serie B per una nuova esperienza nei suoi ultimi anni di carriera

Mario Balotelli è sicuramente uno dei giocatori che, nella sua carriera, è stato più discusso per atteggiamenti sbagliati e giocate incredibili in campo. Un tipico esempio di un giocatore genio e sregolatezza, che sarebbe potuto essere davvero un fuoriclasse ed ambire a lottare per la vittoria di grandi premi individuali.

Nella passata stagione, il giocatore, era stato prelevato a parametro zero dal Genoa su richiesta dell’allora allenatore Alberto Gilardino che aveva deciso di puntare su di lui visto che la squadra si trovava in una posizione di classifica non buona. Dopo l’esonero dell’ex campione del mondo, la panchina è stata affidata a Patrick Vieira e le cose non sono andate bene.

Il rapporto tra i due non era buono già in periodi precedenti durante l’esperienza al Nizza e il giocatore è stato praticamente messo fuori dalla squadra.

Adesso, Balotelli, si ritrova nuovamente svincolato e cerca una nuova avventura. Ma per lui potrebbero aprirsi le porte di una squadra che è alla ricerca di un nuovo centravanti.

Balotelli, nuova avventura in Serie B? Una squadra lo vuole

Mario Balotelli cerca una nuova avventura, preferibilmente in Italia. Ma le porte della massima serie italiano rischiano di rimanere chiuse per lui, per questo potrebbero aprirsi delle altre, magari dalla Serie B.

E, in questo senso, una squadra sta pensando all’ex attaccante della Nazionale italiana per rinforzare il reparto offensivo. Si tratta del Padova, società neopromossa in Serie B che, con il suo direttore sportivo Mirabelli, sta provando a fare una squadra competitiva. Chissà che Balotelli non possa essere il compagno di reparto del Papu Gomez.

Balotelli, una carriera che poteva essere molto differente

Mario Balotelli è di certo uno dei maggiori rimpianti del calcio italiano e non solo. In tanti si chiedono cosa sarebbe potuto essere con atteggiamenti e testa differenti.

Un giocatore che ha davvero mostrato dei colpi incredibili, ma che non è riuscito ad essere sempre esemplare nei suoi comportamenti che lo hanno fatto girare tanto nel corso della sua carriera, fino ad ora dove è rimasto ancora senza squadra.