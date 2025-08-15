Lookman all’Inter? Ecco la situazione a poche settimane dalla fine del mercato

La trattativa Lookman-Inter sta vivendo una fase di stallo: ecco la situazione a poche settimane dalla fine del mercato

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le strategie di mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però. i due dirigenti dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della rosa e di abbassare anche il monte ingaggi complessi dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, a poche settimane dalla fine del mercato, tiene ancora banco la situazione Lookman. L’esterno nigeriano è nel mirino dei nerazzurri, ma la situazione è ancora bloccata

Lookman-Inter, la situazione a poche settimane dalla fine del mercato

Lookman rimane un obiettivo prioritario dell’Inter per la prossima stagione. L’esterno nigeriano ha rotto con l’Atalanta e vuole andare a giocare con i nerazzurri di Milano. Al momento, però, la situazione è bloccata.

L’Inter è rimasta ferma nella sua offerta di 42 milioni più 3 di bonus, mentre la Dea ne chiede 50. E’ atteso un rilancio da parte di Marotta e Ausilio in questi giorni e si capirà se in viale della Liberazione continueranno sulla strada del nigeriano o si guarderà altrove.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, ha da fare ancora tantissimo sul mercato estivo anche se manca poco alla sua conclusione. I nerazzurri sono molto in ritardo sulla tabella di marcia.

Sicuramente servirebbero due difensori giovani e forti, così come un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, invece, un giocatore che sappia saltare l’uomo e possa garantire una cerca cifra di gol per aiutare la squadra.