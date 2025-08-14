3 calciatori dell’Inter su cui puntare al Fantacalcio | Nella tua rosa DEVONO esserci loro

Ecco la lista dei tre giocatori della rosa nerazzurra su cui punta al Fantacalcio nella prossima stagione

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le strategie di mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per avere puntato su un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, di seguito all’interno del pezzo, ecco la lista dei tre giocatori della rosa nerazzurra su cui puntare nella prossima stagione la Fantacalcio.

Inter, ecco i 3 giocatori su cui puntare al Fantacalcio

Mentre la società nerazzurra deve ancora finire di completare la rosa sia in entrata che in uscita, è tempo di prime valutazioni per quanto riguarda tutti quegli appassionati di Fantacalcio che si affronteranno anche in questa stagione.

Sicuramente, in primis, Lautaro Martinez è in cerca della stagione del riscatto dopo quella in chiaroscuro fatta l’anno scorso. Occhio anche a Calhanoglu che, anche se nella fase calante della sua carriera, potrebbe garantire parecchi bonus visto che tira i piazzati e i rigori. Infine, la grande occasione potrebbe essere Dumfries che garantisce tanti bonus da difensore.

Inter, tantissimo da fare ancora sul mercato estivo

L’Inter, intanto, deve lavorare ancora tantissimo sul mercato estivo nonostante i pochi giorni rimasti. I nerazzurri, infatti, dovranno dare avvio all’opera di ricambio generazionale.

In difesa serviranno due giocatori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un profilo bravo a saltare l’uomo e a garantire anche una buona dose di gol.