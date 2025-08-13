Ciao ciao PSG, mi vuole un altro TOP CLUB | Donnarumma ha detto si: TRASFERIMENTO CLAMOROSO

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare quest’estate il PSG: il portiere è cercato da tante big europee

Gianluigi Donnarumma potrebbe essere, completamente a sorpresa, uno dei protagonisti di questo mercato. Il portiere della Nazionale italiana era arrivato qualche anno fa al Paris Saint-Germain a parametro zero dal Milan dopo una trattativa che non aveva portato al rinnovo contrattuale con i rossoneri che avevano deciso, poi, di puntare su Maignan.

La situazione si sta ripetendo anche in questo caso, con il Paris Saint-Germain che ha acquistato per 55 milioni di euro il portiere del Lille, Chevalier che sarà il titolare nella prossima stagione. A questo punto, Donnarumma si ritrova ad un bivio, visto che la società gli ha comunicato chiaramente che le trattative sono definitivamente naufragate.

Donnarumma dovrà partire o in questi ultimi giorni di mercato, oppure dovrà stare un anno in panchina per poi decidere la sua destinazione nuovamente a costo zero.

E, a tal proposito, tante grandi società europee si stanno muovendo per provare ad acquistarlo già adesso. Bisognerà capire quali saranno le intenzioni di Donnarumma.

Donnarumma, tante big europee sul portiere della Nazionale

Gianluigi Donnarumma è il pezzo grosso di questa fine di mercato. Il portiere della Nazionale italiana, vista la sua particolare situazione, è intenzionato ad ascoltare le proposte. Sicuramente il Chelsea è molto attento su di lui, visto che è alla ricerca di un portiere.

Così come è attento il Manchester United che vuole cambiare Onana, ma anche il Real Madrid e il Bayern Monaco che cercano i sostituti per il futuro di Courtois e Neuer. Infine, occhio anche al Manchester City che potrebbe pensare a lui come titolare, specie se Ederson dovesse partire.

Inter, anche i nerazzurri su Donnarumma?

Nei giorni passati in tanti hanno parlato anche della possibilità Inter per Donnarumma. Marotta e Ausilio sono grandissimi estimatori del portiere, ma bisogna fare i calcoli con la realtà. Donnarumma, infatti, è cercato da tantissime big europee che possono offrire ingaggi importanti.

Oltre a questo, i nerazzurri non possono garantire quanti il portiere prende attualmente e dovranno puntare sul fatto che rimanga a Parigi per un anno per andare via a costo zero nell’anno in cui ci sarà il Mondiale. Insomma, uno scenario abbastanza improbabile.