Incredibile ma vero, c’è il ritorno clamoroso in Formula 1 | A distanza di anni ritorna alla guida della super macchina

Potrebbe arrivare un grandissimo ritorno in Formula 1: il pilota tornerebbe a distanza di anni

Il Mondiale di Formula 1 si sta definendo in maniera sempre più definitiva. Infatti, sarà lotta a tre fino alla fine tra due scuderie e tre piloti. Al primo posto si trova il pilota McLaren, Piastri, mentre subito dopo troviamo il compagno di squadra Lando Norris. Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen.

Le due Ferrari, invece, nonostante l’arrivo di un altro grandissimo pilota come Lewis Hamilton, non riescono ad essere competitive e si sono ritrovate fuori dalla vittoria del Mondiale sia per errori di tipo ingegneristico, sia per quanto riguarda strategie sbagliate. E i due piloti hanno mostrato spesso il loro malcontento.

Infatti, sia Hamilton che Leclerc sia a livello pubblico, davanti alle telecamere, sia in privato all’interno del paddok, hanno lamentato la situazione di non competitività.

Intanto, per quanto riguarda una scuderia di Formula 1, potrebbe esserci un ritorno che avrebbe del clamoroso. Dopo tanti anni, infatti, il pilota potrebbe tornare a gareggiare in pista.

Formula 1, potrebbe esserci un grande ritorno nella scuderia

In Formula 1 potrebbe esserci un grandissimo ritorno in pista. Infatti, Valeri Bottas potrebbe ritornare alla guida della Mercedes. Il pilota 35 enne dal 2017 al 2021 era stato pilota della scuderia al fianco del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

Adesso, come confermato dal Team Principal della scuderia, Toto Wolff, potrebbe esserci un clamoroso ritorno. In questo momento, il pilota, fa la riserva per la stagione del 2025.

Ferrari, tantissimi miglioramenti da fare per essere competitivi di nuovo

La Ferrari, in questo momento storico, si trova in una fase in cui non riesce ad essere competitiva. La Rossa, infatti, da troppi anni è lontana dalla possibilità di vincere il Mondiale di Formula 1.

La scuderia ha deciso di intraprendere la strada della continuità rinnovando il contratto con il Team Principal, Vasseur. Ma i miglioramenti da fare sono davvero molti e dovranno avvenire in maniera repentina perchè i piloti potrebbero decidere di prendere altre squadra. Per Hamilton si parla addirittura della possibilità del ritiro a fine stagione, mentre per Leclerc si parla di addio.