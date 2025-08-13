L’elenco dei calciatori italiani svincolati | Quante occasioni per le squadre di Serie A

Ecco l’elenco di tutti i principali giocatori italiani svincolati sul mercato: tante occasioni per le squadre di Serie A

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato a programmare, da parecchi mesi, le strategie di mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno iniziato a valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri, infatti, dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata deludente stagione e la società rossonera, per farlo, ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto nella prossima stagione.

Intanto, di seguito, ecco l’elenco dei principali calciatori italiani svincolati sul mercato che potrebbero fare davvero molto comodo a tante società di Serie A.

Svincolati, l’elenco dei principali italiani a costo zero

Il mercato degli svincolati è da sempre una risorsa molto importante per quanto riguarda tantissime squadre che, spesso, dai parametri zero hanno raccolto le loro fortune. E a proposito di svincolati, tanti di questi sono italiani.

Sicuramente Mario Balotelli e Lorenzo Insigne potrebbero essere soluzioni utili per l’attacco. Ma anche Calabria e Toloi per la difesa potrebbero essere ipotesi interessanti. Senza dimenticare Castrovilli, Florenzi, Sensi, Verdi, Bonaventura e De Sciglio.

Serie A, tante squadre possono cogliere l’occasione a zero

Tra i giocatori menzionati, alcuni interessano qualche squadra di Serie A. Per esempio, Insigne piace molto alla Lazio che è, però, alle prese con l’indice di liquidità. Il napoletano piace molto anche all’Udinese.

Calabria stesso piace molto alla Fiorentina del suo ex allenatore Pioli, ma qui bisognerà vedere cosa succederà con due giocatori come Fortini e Dodò.