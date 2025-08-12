ECCO CHE ARRIVA ZANIOLO: torna in Serie A per firmare con i bianconeri | Che affare

Nicolò Zaniolo potrebbe ritornare in Italia per cercare ancora riscatto: i bianconeri sono molto interessati

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare le strategie di mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per rinforzare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la passata deludente stagione e, per farlo, la società rossonera ha deciso di affidarsi alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus ha deciso di puntare alla vittoria dello scudetto dopo tante stagioni.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Il trequartista, infatti, è in cerca di riscatto e potrebbe firmare per la squadra bianconera.

Serie A, può ritornare Zaniolo: i bianconeri puntano a chiudere

Nicolò Zaniolo potrebbe ritornare in Serie A. Il trequartista, dopo la passata deludente stagione con le maglie di Atalanta e Fiorentina, è ritornato nuovamente al Galatasaray. Ma il suo pensiero è quello di cercare riscatto in Italia per puntare al prossimo Mondiale.

Su di lui ci sarebbe il forte interesse dell’Udinese che, dopo l’addio di Thauvin, cerca un giocatore che possa garantire fantasia. L’alternativa è quella che porta a Lorenzo Insigne che rimane sullo sfondo.

Udinese, il mercato passa dalle cessioni dei big

Il mercato dell’Udinese, come sempre, passa dalle cessioni dei big. La società friulana ha già ufficializzato gli addii di Bijol, Lucca e Thauvin da cui ha ricavato una grande somma che potrà reinvestire.

Incassato il no di Witsel, adesso i bianconeri hanno intenzione di provare ad alzare l’asticella creando sempre il solito mix di giocatori con esperienze e giovani.