Attenzione Inter, Marotta deve stare molto attento | Sgarro Milan sul mercato

L’Inter deve stare molto attenta su un suo obiettivo di mercato: il Milan prova lo sgarbo ai nerazzurri

L’Inter, oramai da parecchio tempo, ha iniziato a programmare le strategie sul mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare i costi totali di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone a causa della scelta di un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, l’Inter e Marotta devono stare molto attenti per quanto riguarda un obiettivo concreto di mercato. Il Milan, a tal proposito, tenta lo scippo in extremis.

Inter, occhio! Il Milan tenta lo scippo di mercato

Il mercato dell’Inter, in questo momento, è ad un punto cieco. La società nerazzurra sta provando a sbloccare qualche trattativa sia in entrata che in uscita. Sul fronte acquisti piace sempre molto Giovanni Leoni del Parma.

La richiesta dei gialloblù è di circa 35-40 milioni di euro. Ma i nerazzurri dovranno fare molta attenzione, perchè su di lui c’è anche il Milan che dopo la cessione di Thiaw e Musah potrebbe fiondarsi su di lui dopo aver già prelevato De Winter dal Genoa – altro obiettivo nerazzurro.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, nonostante i pochi giorni rimasti, dovranno fare tantissimo sul mercato estivo. Sicuramente serviranno due difensori giovani, forti e capaci di fare già i titolari.

In mezzo, un centrocampista dalla grande struttura fisica e di quantità oltre ad una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo e di garantire una discreta presenza anche in zona gol.