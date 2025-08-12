Addio a sorpresa in casa Juve: grazie di tutto, ma è il momento di cambiare aria | DESTINAZIONE CLAMOROSA

Addio sorprendente per la Juventus: un trasferimento che ha lasciato con molto stupore i tifosi bianconeri

La Juventus, dopo la passata annata in cui la squadra ha raggiunto il quarto posto all’ultima giornata, ha deciso di cambiare corso. Gli addii di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta sono stati i primi passi, mentre gli arrivi di Comolli, Tudor e Modesto stanno provando a portare la squadra nuovamente al vertice dopo molti anni.

I bianconeri hanno intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del campionato e competere con Napoli, Milan ed Inter. La società è impegnata a formare un organigramma molto forte e hanno scelto la via della continuità lasciando la gestione tecnica della squadra al tecnico croato che aveva finito la passata stagione.

Un momento molto importante per quanto riguarda il club che si trova in una fase di ricostruzione. E in questo momento la società è impegnata nella campagna di rafforzamento.

Intanto, è arrivato un addio che ha sorpreso tantissimi nell’ambiente bianconero. Un trasferimento che ha visto una destinazione clamorosa.

Juventus, l’addio è clamoroso: destinazione a sorpresa

La Juventus ha completato un trasferimento importante per quanto riguarda la squadra femminile. La squadra bianconera, infatti, ha detto addio a Lisa Boattin. E per lei arriva anche la destinazione a sorpresa.

Infatti, la bianconera ha deciso di provare un’esperienza all’estero negli Stati Uniti così come ha fatto un’altra calciatrice azzurra come Sofia Cantore. Un trasferimento che ha stupito tanti tra i tifosi bianconeri che non si attendevano questo addio.

Juventus, tutti i profili sul mercato estivo

La Juventus, intanto, anche per quanto riguarda il mercato della squadra maschile, sta provando a rinforzare l’organico per competere per la vittoria finale del campionato. In difesa piace molto il profilo di Giovanni Leoni, giovane difensore classe 2006 del Parma.

In mezzo, si cerca un centrocampista capace di fare filtro e garantire quantità. Mentre in avanti, l’obiettivo primario è quello del ritorno di Kolo Muani e della partenza di Dusan Vlahovic. Le prossime settimane che porteranno alla fine della sessione saranno davvero molto importanti e regalare aggiornamenti per tutti i tifosi bianconeri. Insomma, a breve ci saranno novità.