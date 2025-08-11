All’Inter non c’è spazio per te | Marotta lo vende immediatamente: CESSIONE GIA’ UFFICIALE

Il giocatore nerazzurro lascia l’Inter e va nella sua nuova squadra: la cessione è già ufficiale

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha messo in atto le strategie per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare anche i costi totali della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per quanto riguarda Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un allenatore particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore della rosa nerazzurra, è stato ceduto. Il suo addio è stato reso ufficiale dalla società. Nella squadra di Christian Chivu non c’era spazio per lui.

Inter, l’addio è ufficiale: cessione definitiva

L’Inter ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con il difensore belga classe 1999, Zinho Vanheusden. Il giocatore, nelle passate stagioni, era stato in prestito in Belgio, ma era mai riuscito a spiccare a causa di problemi fisici.

Il giocatore, dopo l’addio al nerazzurro, ha deciso di firmare il contratto con la società spagnola del Marbella. Una nuova avventura in cui il ragazzo spera di avere finalmente la tanto sperata continuità e, soprattutto, di non avere nessun altro problema fisico.

Vanheusden, un talento tanto brillante quanto sfortunato

Zinho Vanheusden è stato sicuramente uno dei talenti migliori usciti negli ultimi anni dal settore giovanile nerazzurro. Il giocatore ha sempre mostrato una grande maturità calcistica ed un altro livello nella Primavera nerazzurra.

Per lui era arrivato il prestito al Genoa ed anche l’esordio in Nazionale, ma i troppi problemi fisici non gli hanno permesso di dimostrare il suo valore. Un talento davvero molto sfortunato che si è rotto per due volte il crociato e che è rimasto inespresso.