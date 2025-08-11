ULTIM’ORA FERRARI, sorpresa ASSOLUTA per Leclerc ed Hamilton | La novità fa impazzire i tifosi

Arriva la grandissima novità per le Ferrari di Hamilton e Leclerc: tifosi della Rossa molto felici

La stagione della Ferrari, almeno fino al momento, non è stata particolarmente positiva. La scuderia italiana, infatti, prima dell’inizio della stagione, aveva deciso di affidare l’altra monoposto al pilota inglese, Lewis Hamilton per far coppia con Charles Leclerc. La presenza di due piloti così competitivi aveva sicuramente portato entusiasmo tra i tifosi.

Ma, la realtà dei fatti, ha mostrato risultati ben differenti. Infatti, il Mondiale è oramai cosa di tre piloti e due scuderie, visto che le prime due posizioni sono ricoperte delle McLaren di Piastri e Lando Norris. Il terzo posto, invece, è ricoperto da parte dell’attuale campione del mondo Max Verstappen con la sua Red Bull.

Risultati che hanno portato dei risultati molto negativi e anche il malcontento dei piloti che lo hanno fatto presente sia a livello privato nella scuderia, sia in maniera pubblica.

Intanto, arriva una novità assoluta per quanto riguarda la Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Una novità importante soprattutto per quanto riguarda le prospettive della prossima stagione.

Ferrari, arriva la novità molto importante per Hamilton e Leclerc

La Ferrari sta portando avanti i test per quanto riguarda l’uso delle gomme Pirelli 2026. La scuderia italiana ha fatto i test sulla SF-25 mule car che è stata guidata da Charles Leclerc con la sperimentazione dei flap mobili che saranno utilizzati nella prossima stagione.

Una novità molto importante per la Rossa dal momento che le rivali non hanno stanziato fondi per questa tipologia di test, trovandosi di conseguenza indietro da questo punto di vista. Una notizia che fa ben sperare soprattutto per i miglioramenti che bisogna fare per ritornare al vertice.

Ferrari, tanti miglioramenti per tornare al vertice

La Ferrari, intanto, dovrà fare dei miglioramenti importanti per quanto riguarda le sue vetture. E questi devono arrivare sia a livello ingegneristico che a livello strategico.

Anche perché, il malcontento che stanno avendo i piloti potrebbe portarli a prendere la decisione di lasciare la scuderia a fine stagione per il ritiro o il cambio squadra. Insomma, un momento particolarmente importante e decisivo per il Cavallino rampante.