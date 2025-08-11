Disastro Hamilton, è tutta colpa di Leclerc | Scoppia il CASO in Ferrari

Lewis Hamilton non sta vivendo il suo miglior momento con la Ferrari: scoppia il caso con Leclerc

Il Mondiale di Formula 1 si sta delineando in maniera sempre più netta per quanto riguarda le prime posizioni e per la vittoria finale. Il primo posto è in possesso di Piastri con la McLaren, mentre subito dopo troviamo il suo compagno di squadra Lando Norris. Sul gradino più basso del podio, invece, c’è l’attuale campione del mondo, Max Verstappen con la Red Bull.

Per quanto riguarda le Ferrari, invece, la stagione non può essere considerata positiva. La scuderia italiana, nonostante la presenza di due piloti molto importanti che puntano sempre alla vittoria, non è riuscita ad essere competitiva con le altre scuderie ed è parecchio in ritardo in classifica tanto da essere fuori dalla lotta per il Mondiale già da parecchio tempo.

Tutta questa situazione sta portando ad un forte malcontento per quanto riguarda entrambi i piloti che lo hanno fatto presente sia in privato con la scuderia che in maniera pubblica.

Intanto, arriva la novità che riguarda Lewis Hamilton. Potrebbe essere scoppiato il caso in casa Ferrari e, per questa, potrebbe esserci anche lo zampino di Leclerc.

Ferrari, scoppia il caso Hamilton: tutta ‘colpa’ di Leclerc

Se la stagione di Leclerc non è stata sicuramente soddisfacente, quella di Hamilton è andata ancora peggio. Addirittura, dopo il quarto posto e la pole precedente del francese, l’inglese è arrivato dodicesimo. Ben lontano a quello che ci aveva abituato.

Intanto, sull’inglese, ha detto la sua anche Johnny Herbert, che ha criticato il pilota: “Lewis è frustrato perchè non riesce ad arrivare alle prestazioni che vorrebbe. Però si diverte e questo importante perchè significa che ha ancora stimoli. Leclerc sta mostrando la versione migliore di sè stesso. E’ costante e non commette errori. E non va dimenticato il fattore età. Quindi è normale che Hamilton pensi all’ipotesi ritiro”.

Ferrari, tanti cambiamenti per essere competitivi

La Ferrari, intanto, dovrà lavorare davvero tantissimo per essere allo stesso livello delle prime della classe. E i miglioramenti dovranno avvenire anche in maniera repentina.

I piloti hanno mostrato anche il malcontento molto spesso e non è escluso che entrambi possano andar via al termine della stagione.