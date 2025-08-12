Come giocherebbe la nuova Inter di Chivu? La formazione tipo e le possibili sorprese

L’Inter di Chivu ha ancora il cartello ‘lavori in corso’: ecco come potrebbero giocare i nerazzurri

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare le proprie strategie di mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione quando la squadra non rinforzato a dovere la squadra e non ha fatto il definitivo salto di qualità.

Per farlo, i due dirigenti nerazzurri, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi complessivo dal momento che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito assolutamente non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver puntato su un tecnico inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, a proposito dell’attuale tecnico nerazzurro, c’è molta curiosità per capire come giocherebbe con lui la squadra tra titolari e possibili sorprese in campo.

Inter, ecco come giocherebbe la squadra allenata da Chivu

L’Inter si appresta a preparare la prossima stagione e già, tra le prime conferenze e le prime uscite, si è vista qualche novità di Christian Chivu rispetto a quanto visto con Simone Inzaghi. Sicuramente ci sarà molto più varietà e potrebbero esserci alcune novità.

Molto passerà dagli acquisti eventuali di Lookman, Leoni e un centrocampista di quantità. Con questi arrivi, si punterebbe sul 3-4-2-1. Ma occhio anche al possibile 3-5-2 che, ad oggi, vede l’undici tipo della passata stagione, ma potrebbe esserci qualche sorpresa come quella di Sucic, Bonny e Frattesi che avrà molto più spazio.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri dovranno fare tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Sicuramente serviranno due difensori che siano giovani e forti.

In mezzo ci sarà bisogno di un centrocampista di struttura fisica e di quantità oltre che di una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un profilo che sia capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica oltre ad una buona presenza in zona gol.