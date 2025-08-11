Inter, addio Lookman | Il nigeriano lascia la Serie A e firma con il nuovo club

L’Inter potrebbe abbandonare subito la pista che porta a Lookman: il nigeriano potrebbe andare all’estero

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio che, nella passata stagione, non hanno rinforzato a dovere la squadra non permettendo di fare il salto di qualità definitivo.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per quanto riguarda la scelta di un tecnico particolarmente inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un obiettivo di mercato come Ademola Lookman, potrebbe saltare definitivamente. Il giocatore, infatti, potrebbe andare a giocare all’estero.

Inter, Lookman rischia di sfumare: una big su di lui

L’Inter rischia di perdere il treno che porta ad Ademola Lookman. L’esterno nigeriano è l’obiettivo principale per l’attacco nerazzurro, ma la strada per arrivare a lui sembra complicata dopo che l’Atalanta ha rifiutato l’ultima offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

Infatti, per questo, il giocatore potrebbe andare all’estero per non perdere il treno di giocare in una big. L’Atletico Madrid è da tempo su di lui, nonostante il possibile arrivo di Giacomo Raspadori, il nigeriano potrebbe essere la soluzione migliore sia come esterno che come seconda punta.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

La società nerazzurra, intanto, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, la squadra deve subire un grande ricambio generazionale e una profonda opera di ringiovanimento.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un elemento che sappia saltare l’uomo e garantire una buona dose di gol per aiutare la squadra.