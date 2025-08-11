Calciomercato Lazio, l’affare va in porto: è ufficiale | LOTITO SBORSA I MILIONI

La Lazio ufficializza un nuovo innesto: l’affare è stato definito, grande rinforzo per la squadra biancoceleste

La Lazio ha vissuto una stagione sull’altalena che si è conclusa decisamente male. La squadra biancoceleste aveva iniziato molto bene il suo campionato con un nuovo corso giovane targato Marco Baroni. La squadra capitolina, infatti, aveva ottenuto grandissimi risultati proponendo anche un calcio molto propositivo.

Nella seconda parte di campionato, però, tutto questo non si è mai visto e tutta quella continuità di risultati positiva è stata ribadita all’opposto, portando la squadra dalla lotta per lo scudetto fino al nono posto che l’ha portata, addirittura, a non entrare in nessuna delle competizioni europee a propria disposizione, generando anche un danno dal punto di vista dei mancati incassi.

Per questo, terminata la stagione, la società ha deciso di affidarsi nuovamente alla guida di Maurizio Sarri anche se, il tecnico, dovrà affrontare il campionato con la stessa squadra dell’anno scorso visti i problemi con l’indice di liquidità.

Intanto, i biancocelesti, a discapito di ciò, sono riusciti a fare un’acquisto. La squadra è stata rinforzata per la prossima stagione. L’affare è fatto ed è stato anche ufficializzato dalla società.

Lazio, arriva il rinforzo inglese: ora è anche ufficiale

La Lazio ha ufficializzato un nuovo arrivo per la squadra femminile. Infatti, alla squadra biancoceleste è stato aggiunto un rinforzo importante come la giocatrice inglese Lucy Ashworth-Clifford.

La centrocampista britannica classe 1999, dopo la passata esperienza avuta negli Stati Uniti, ha deciso di ritornare in Europa per proseguire la propria carriera e la Lazio ha colto subito l’occasione al volo per acquistarla.

Lazio, tanti gioielli nel mirino delle big europee

La Lazio maschile, intanto, è alle prese con i problemi riguardanti l’indice di liquidità che, di conseguenza, blocca il mercato in entrata. La società biancoceleste, infatti, almeno per il momento, non potrà fare acquisti di nuovi giocatori.

Per poterli fare, dovrà cedere per raggiungere i parametri corretti e il modo più semplice per farlo è quello di cedere alcuni dei suoi big. Gila, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni e Castellanos hanno addosso gli occhi di tantissime società. Ma Lotito è stato chiaro ed ha deciso di tenerli tutti per non smantellare la squadra a costo di tenerla così com’è.