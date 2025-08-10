Ultim’ora Ferrari, arriva la verità inaspettata | L’ANNUNCIO scuote tutti gli appassionati

Arriva l’annuncio che riguarda la Ferrari: una verità completamente inaspettata per la scuderia italiana

Il Mondiale di Formula 1, man mano che le gare proseguono, sta prendendo una piega ben precisa. Infatti, la vittoria finale, in questo momento, i giochi sono tra tre piloti e due scuderie in particolare. Al primo posto troviamo Piastri con la sua McLaren, seguito dal suo compagno di squadra Lando Norris al secondo posto.

Sul gradino più basso del podio, infine, c’è l’attuale campione del Mondo, Max Verstappen che, però, ultimamente sta perdendo sempre più terreno con la sua Red Bull. Le Ferrari, invece, anche in questa stagione, hanno deluso e non sono riuscite ad essere competitive per la vittoria finale generando malumori nei suoi piloti.

Infatti, sia Lewis Hamilton che Charles Leclerc hanno manifestato più volte, sia pubblicamente che privatamente, il loro malcontento per come stanno andando le cose.

Intanto, arriva una verità inaspettata in merito alla Ferrari che riguarda l’ultimo Gran Premio di Ungheria, dove la vettura del pilota francese è arrivata quarta dopo la pole position.

Ferrari, arriva la verità inaspettata sul Gran Premio di Ungheria

La Ferrari è molto delusa in questo momento dopo il risultato dell’ultimo Gran Premio di Ungheria. La scuderia italiana, grazie a Charles Leclerc, era riuscita ad ottenere la pole position nel fine settimana, ma non ha capitalizzato il tutto arrivando al quarto posto in gara.

Le motivazioni le ha date D’Alessandro a Motorsport. Infatti, la scuderia avrebbe deciso di mantenere un buon passo gara provando ad alzare un po’ la vettura e, di conseguenza, la pressione delle gomme. Questo, però, ha portato sicuramente dei vantaggi in alcuni punti della pista, ma svantaggi in altri che hanno fatto perdere terreno al pilota francese.

Ferrari, tanti miglioramenti da fare per essere competitivi

La Ferrari, intanto, dovrà lavorare molto duramente per tornare ad essere competitiva. La scuderia italiana dovrà ottenere dei miglioramenti tangibili ed entro breve tempo per provare di poter competere nella prossima stagione.

I piloti non sono contenti e, nelle ultime settimane, si parla addirittura della possibilità per Leclerc di dire addio alla Rossa al termine della stagione.