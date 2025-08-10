Lascio la Serie A e me ne vado in Premier League | E’ il momento di una nuova sfida: DECISIONE A SORPRESA

Il giocatore ha deciso di lasciare definitivamente la Serie A e di andare in Premier League per la prossima stagione

Tantissime società del nostro campionato, oramai da parecchi mesi, hanno iniziato ad approfondire le strategie per il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, deve porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ringiovanimento dell’organico e di ricambio generazionale. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la scorsa deludente stagione in cui non si è qualificata per nessuna delle coppe europee. Per farlo, i dirigenti, si sono affidati alla coppia Tare-Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato dopo tanti anni.

Intanto, un giocatore, potrebbe lasciare la Serie A per andare in Premier League. Una decisione completamente a sorpresa soprattutto per quanto riguarda la piazza.

Serie A, il giocatore può andarsene: la Premier League su di lui

La Serie A potrebbe perdere uno dei suoi grandi protagonisti. Infatti, le strade della Roma e di Lorenzo Pellegrini potrebbero separarsi definitivamente. Il centrocampista è in scadenza nel 2026 e all’orizzonte non ci sono ancora incontri per il rinnovo di contratto.

Su di lui, in caso di partenza, ci sono gli occhi della Premier League con il Crystal Palace e il Bournemouth che stanno osservando da molto vicino la situazione.

Roma, tutti i profili per il mercato estivo

La Roma ha ancora il cartello con scritto ‘lavori in corso’ e sta costruendo una rosa davvero molto interessante attraverso l’inserimento di giovani pronti ad essere valorizzati.

Manca ancora qualche profilo, visto che Gasperini avrebbe bisogno di un altro difensore, di un elemento di struttura a centrocampo e di un giocatore capace si saltare l’uomo nel reparto avanzato.