RIVOLUZIONE IN SERIE A: cambia tutto al VAR | L’annuncio al VAR

In Serie A arriva la decisione rivoluzionarie per il mondo arbitrale e l’utilizzo del VAR

Il campionato di Serie A è alle porte e le varie squadre si stanno preparando al meglio sia in campo, con le preparazioni atletiche e le amichevoli da giocare, sia dietro la scrivania, dove i dirigenti si stanno adoperando per rinforzare le squadre. Sicuramente, chi partirà da favorita, sarà il Napoli di Antonio Conte.

Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia, la squadra azzurra sarà in prima fila anche per il mercato molto importante che la società sta portando avanti. L’Inter, invece, è un cantiere aperto. La squadra nerazzurra, infatti, ha chiamato in panchina un allenatore inesperto come Chivu e deve dare avvio ad una profonda fase di ricambio generazionale.

Il Milan vuole riscattare la passata stagione in cui è arrivata fuori dalle coppe europee, mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato dopo parecchi anni.

Intanto, in Serie A, arriva la decisione che ha del rivoluzionario. Una scelta che cambierà molte cose sia per quanto riguarda il mondo arbitrale, sia per quanto riguarda l’utilizzo del VAR.

Serie A, arriva la rivoluzione per arbitri e uso del VAR

Arriva la decisione clamorosa per quanto riguarda gli arbitri e l’utilizzo del VAR. Come detto anche dal designatore arbitrale Rocchi, i direttori di gara, dal prossimo campionato, non appena ci sarà da prendere una decisione al VAR dovranno comunicarla anche a tutto lo stadio.

Una scelta epocale che era stata richiesta dopo tanti anni di polemiche e di audio scomparsi e mai venuti fuori. Polemiche che, ovviamente, non termineranno qui, ma sicuramente ci sarà molta più trasparenza nella decisione che gli arbitri prenderanno in campo.

Serie A, si fermeranno le polemiche

La passata stagione è stata contraddistinta da tantissime polemiche arbitrali per decisioni non ritenute corrette ora dall’allenatore di turno, ora dalle varie società. Ovviamente, come spesso accade in queste occasioni, spesso si commentano quasi solo esclusivamente le decisioni sfavorevoli a sè.

Per questo l’impressione netta è che, al di là di qualunque tipologia di trasparenza in campo e nell’uso del VAR, le polemiche non andranno mai via e ci sarà sempre più occasione di parlare di arbitraggi e meno di campo.