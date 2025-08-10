Calciomercato Inter, ha rifiutato il trasferimento | Io non voglio giocare per voi, mi dispiace

Il giocatore nerazzurro ha deciso di rifiutare il trasferimento in un club che lo stava trattando

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare quello che è il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha deciso di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, è il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio dal momento che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver deciso di puntare su Christian Chivu come allenatore dei nerazzurri visto che è un profilo inesperto.

Intanto, un giocatore della rosa nerazzurra e che non rientra nei piani della società ha deciso di rifiutare il trasferimento. Il giocatore non vuole giocare per loro.

Inter, il giocatore rifiuta il club: non vuole giocare per loro

L’Inter è alle prese con la situazione di Kristjan Asllani. Il centrocampista nerazzurro non rientra nei piani della società e per questo la dirigenza lo ha messo tra i profili in uscita. Si era presentato il Betis Siviglia con 15 milioni per lui, ma il ragazzo ha rifiutato l’offerta volendo rimanere in Italia.

Allora si è presentato anche il Sassuolo, ma come ammesso dal dg Giovanni Carnevali, il giocatore ha deciso di non voler giocare per loro, irritando sia i neroverdi che i nerazzurri. L’impressione sulle intenzioni del giocatore sembra oramai chiara.

Inter, ecco le intenzione di Asllani sul mercato

Kristjan Asllani è arrivato in maglia nerazzurra dopo soli sei mesi da titolare all’Inter. Un giocatore che ha sicuramente grande qualità, ma che avrebbe dovuto giocare con continuità per poter maturare nella maniera corretta. All’Inter questo non è stato possibile vista la presenza di giocatori più forti davanti a lui.

Ora che è in uscita, la sua intenzione sembra chiara: aspettare una società tra Bologna e Fiorentina per poter partire in prestito con diritto di riscatto. Una formula che, ad oggi, l’Inter rifiuterebbe. Ma alla fine del mercato le cose potrebbero cambiare.