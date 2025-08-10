C’è l’ok di Insigne, ha detto si al trasferimento in Serie A | Magico ritorno in Italia

Lorenzo Insigne potrebbe ritornare molto presto in Serie A: un club sta sondando il terreno per lui

Tantissime società del nostro campionato hanno già iniziato da parecchi mesi a comporre le loro strategie per il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri, infatti, dovranno dare avvio ad una grande opera di ringiovanimento della rosa e di ricambio generazionale. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la conquista del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, vuole riscattare la scorsa deludente stagione in cui è rimasta fuori dalle coppe europee e, per farlo, si è affidato alla coppia formata da Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato dopo tanti anni.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato sarà sicuramente Lorenzo Insigne. L’ex attaccante del Napoli, infatti, potrebbe ritornare nuovamente in Serie A.

Serie A, Insigne pronto al ritorno: ecco chi lo vuole

Lorenzo Insigne potrebbe ritornare nuovamente in Serie A. L’attaccante, che si è liberato a parametro zero dal Toronto ha intenzione di ritornare a giocare nel nostro campionato per puntare al Mondiale del 2026.

Una società si è interessata a lui ed è l’Udinese. La società friulana, infatti, ha ceduto da poco l’attaccante francese, Thauvin al Lens per 8 milioni di euro e sta cercando un giocatore con le caratteristiche del classe 1991 per sostituirlo.

Udinese, il mercato passa dalle cessioni dei big

L’Udinese, come ogni sessione estiva, pensa prima alle cessioni di giocatori che ha valorizzato e poi al mercato in entrata. Anche quest’anno sono partiti elementi importanti come Lucca e Bijol e potrebbero farlo anche Solet, Payero ed Ekkelenkamp.

Poi, si penserà agli innesti. Si è detto già della possibilità di ritornare in Italia, Lorenzo Insigne, ma occhio anche alla possibilità Witsel.