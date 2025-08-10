C’è la firma in casa Milan, che affare per i rossoneri | Tare LO HA CONVINTO ALL’ISTANTE

Il giocatore rossonero potrebbe rimanere ancora a Milanello in futuro: Tare vuole convincerlo

Il Milan, dopo la deludente annata passata che ha portato la squadra a non qualificarsi per le coppe europee, ha deciso di aprire un nuovo corso affidando la gestione sportiva a Igli Tare e Massimiliano Allegri che, visto com’è andata l’anno scorso, non avranno affatto un compito semplice, specie nei primi tempi.

Il direttore sportivo albanese dovrà costruire una squadra che possa essere competitiva per il campionato, mentre il tecnico livornese dovrà in primis costruire un nuovo spirito di gruppo che è mancato l’anno scorso, ma anche una squadra organizzata. E le prime uscite della squadra rossonera sono state molto incoraggianti fino ad ora.

Già è arrivato qualche elemento dal mercato, ma anche qualcosa dovrà essere fatto in modo da consegnare tutti gli elementi adatti per il gioco di Allegri.

Intanto, un giocatore rossonero che era dato fuori dal progetto di qui a breve, potrebbe rimanere a Milanello anche per il futuro. Tare sta provando a convincerlo a rimanere.

Milan, il big potrebbe rimanere anche in futuro: Tare punta a convincerlo

Il Milan, in questa estate, ha rischiato di perdere più di qualche big. E’ partita Theo Hernandez che è andato all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, mentre è rimasto Maignan nonostante la corte del Chelsea.

E proprio il portiere francese potrebbe rimanere anche in futuro. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero a fine stagione. Ma la novità è che c’è un appuntamento con Igli Tare per provare a ricucire i rapporti che si erano deteriorati. Il ds albanese ha intenzione di puntare su di lui ancora per il futuro.

Milan, tutti i profili per il mercato estivo

Il Milan, intanto, sta lavorando anche per regalare ad Allegri i tasselli che rimangono per riempire le caselle vuote in vari ruoli. Sicuramente il reparto arretrato andrà rimpolpato.

Serviranno un terzino destro ed un difensore centrale nel caso in cui uno dei presenti in rosa dovesse lasciare – Leoni è in pole per essere acquistato. Ma occhio anche all’attacco, dove si punta su Vlahovic.