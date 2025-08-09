E’ fatta per Zaniolo, c’è il colpo dell’anno in Serie A | E’ arrivato il momento di esplodere sul serio

Nicolò Zaniolo potrebbe ritornare molto presto in Serie A: una società sta prendendo informazioni per lui

Tantissime società del nostro campionato sono già attive da parecchi mesi per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno valutando i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione.

I nerazzurri, infatti, dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento dell’organico. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare la passata e deludente stagione in cui i rossoneri sono rimasti fuori dalle coppe europee e per farlo la società si è affidata alla coppia Tare e Allegri. Mentre la Juventus vuole ritornare a lottare per la vittoria del campionato dopo tanti anni.

Intanto, uno dei protagonisti del prossimo mercato, potrebbe essere Nicolò Zaniolo. Il giocatore del Galatasaray potrebbe ritornare nel nostro campionato per il riscatto.

Serie A, torna Zaniolo? Ecco chi lo vuole

Nicolò Zaniolo potrebbe ritornare in Serie A già quest’estate. Il giocatore non vuole rimanere al Galatasaray ed ha intenzione di cercare riscatto in Italia per provare a conquistare anche la Nazionale nell’annata che porterà al Mondiale.

E secondo quanto riportato da Footmercato.net, sul giocatore ci sarebbero gli occhi del Genoa. Dopo gli arrivi di Colombo e Carboni, Vieira ha intenzione di migliorare ulteriormente la qualità offensiva della squadra.

Genoa, il mercato passa anche da due cessioni

Il mercato del Genoa, come in ogni stagione, passa tanto da quello che accadrà con le cessioni. La società ligure, infatti, valorizza elementi giovani per poi cederli a prezzi maggiorati.

Potrebbe essere il caso di due giocatori come De Winter e Frendrup che sono seguiti da tante grandi squadre per le qualità che hanno dimostrano negli anni passati.