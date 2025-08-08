Terribile lutto nel calcio: dolore incessante tra i tifosi | “Ci ha lasciati per sempre”

Arriva la notizia terribile di un lutto accaduto nel mondo del calcio: i tifosi sono ancora increduli

Il campionato di Serie A è alle porte e le squadre si stanno preparando sia in campo, con la preparazione, sia fuori, in merito al mercato, per arrivare all’appuntamento nel miglior modo possibile. Il Napoli partirà sicuramente da squadra favorita. La squadra azzurra, infatti, dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e la permanenza di Antonio Conte, sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

L’Inter, invece, è ad oggi un cantiere aperto. I nerazzurri hanno affidato la loro panchina ad un allenatore inesperto come Christian Chivu e devono dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale, specie dopo le batoste della passata stagione. Il Milan sta provando a ricostruire dopo l’ottavo posto della passata stagione.

Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria del campionato. Occhio anche a Roma, Atalanta, Fiorentina e Como per un posto in Europa.

Intanto, arriva la notizia terribile di un lutto nel mondo del calcio. L’ex calciatore ci ha lasciati e tantissimi tifosi sono rimasti sbigottiti alla notizia della sua morte.

Lutto nel mondo del calcio. All’età di soli 67 anni è deceduto l’ex attaccante della Nazionale tedesca campione del mondo nel Mondiale del 1990, Frank Mill. L’ex bomber si è spento ad Essen dopo un ictus che non è riuscito a superare.

Una grandissima carriera, giocata perlopiù in Germania suggellata con la maglia della Nazionale e la vittoria della coppa del mondo. Una morte che ha lasciato l’amaro in bocca a tantissimi tifosi che erano molto legati a lui.

Germania, adesso parte un nuovo corso

Ritornando alle questioni di campo, la Nazionale tedesca, adesso e a piccoli passi, sta dando avvio ad un nuovo corso con nuovi giocatori che possano dare linfa vitale ad un movimento calcistico che, a livello di compagine nazionale, dopo la vittoria del Mondiale, non è riuscito ad avere il giusto ricambio generazionale.

Elementi giovani e interessanti ci sono, si vedano soprattutto Wirtz e Musiala – alle prese con un bruttissimo infortunio – ma anche Bisseck, Stiller, Woltemade e tanti altri.