Non giochi con me, Marotta ti vende entro il 1 settembre | Chivu lo fa fuori, CESSIONE ECCELLENTE ALL’INTER

L’Inter potrebbe cedere molto presto un suo giocatore: il ragazzo non rientra minimamente nei piani di Chivu

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato la sua strategia per quanto riguarda il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione in cui la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti nerazzurri dovranno sottostare ai diktat di Oaktree. La nuova proprietà statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto, per la panchina nerazzurra, un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore della rosa del tecnico rumeno, potrebbe partire in estate. Il tecnico ha fatto ben presente che non rientra minimamente nei suoi piani.

Inter, il giocatore può salutare: non rientra nei piani di Chivu

Le strade dell’Inter e di Mehdi Taremi potrebbero separarsi molto in fretta. Il giocatore non rientra nei piani di Christian Chivu ed è in uscita dal club, tanto da non essere nemmeno in ritiro con la squadra.

Su di lui c’è il forte interesse di una squadra di Premier League, ovvero il Leeds, che vorrebbe approfondire il discorso con il giocatore e con i nerazzurri. In viale della Liberazione, si proverà a chiedere circa 8-10 milioni per lui, ma anche una partenza a titolo gratuito non va scartata a prescindere.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra, infatti, dovrà portare avanti una grande opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento dell’organico.

In difesa serviranno due elementi giovani e forti. In mezzo, un giocatore di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti un profilo che sappia saltare l’uomo e che sappia garantire una buona dose di gol per aiutare la squadra.