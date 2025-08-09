Ferrari, ANNUNCIO SHOCK su Leclerc | Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Arriva la notizia che riguarda la Ferrari e, nello specifico, il pilota francese Charles Leclerc

La stagione di Formula 1 sta pian piano delineando quella che sarà la classifica finale e la corsa alla vittoria del Mondiale sembra essere oramai una corsa a tre piloti e due scuderie. Al primo posto troviamo il pilota della McLaren, Piastri, con il compagno di squadra Lando Norris subito dopo lui.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del Mondo, il pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen che, però, negli ultimi Gran Premi si è distaccato maggiormente dai due davanti. Le due Ferrari, invece, anche in questa stagione, non sono riuscite ad essere competitive, anzi.

Nell’ultima gara il rammarico per Leclerc, che aveva conquistato la pole position, è stato enorme visto quello che è stato il quarto posto finale che lo ha deluso enormemente.

Intanto, arrivano parole molto dure nei confronti della Ferrari e per quanto riguarda anche lo stesso Leclerc. Questo a testimonianza del periodo decisamente no per la Rossa.

Ferrari, c’è l’annuncio su Leclerc: notizia inaspettata

La stagione della Ferrari non sta andando come era previsto. E la delusione è tanta per quanto riguarda i suoi tifosi ed i piloti. E sulla situazione del Cavallino Rampante si è espresso anche Gian Carlo Minardi.

Parole molto dure da parte sua, soprattutto nei confronti della scuderia. A suo modo di vedere i cattivi risultati della vettura non sono addebitabili ad un pilota come Leclerc. Dunque, la situazione si fa ancora più tesa tra tutte le componenti. E chissà che il francese non possa decidere di lasciare al termine della stagione.

Ferrari, miglioramenti ora o rischi alti

La Ferrari è ad un punto di non ritorno. Dopo tantissimi anni lontana dalla vetta del Mondiale, la scuderia italiana deve dare segnali di miglioramenti profondi già adesso oppure tanti addii potrebbero concretizzarsi.

Nonostante il rinnovo del Team Principal, Vasseur, è proprio Leclerc a poter lasciare molto presto la scuderia italiana. Il francese, specie se Verstappen dovesse passare davvero alla Mercedes, allora il francese potrebbe essere un obiettivo serissimo per la Red Bull per la prossima stagione.