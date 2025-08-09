Addio Milan, io me ne vado | La Serie A non fa per me, cerco FORTUNA altrove

Il giocatore rossonero potrebbe lasciare Milanello per trovare fortuna in un altro campionato estero

Il Milan, dopo la deludentissima stagione passata conclusa con la mancata qualificazione in Europa, ha deciso di ripartire da un nuovo ciclo. E, questa volta, la società ha deciso di affidarsi a due figure esperte come quelle di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Due figure che, sicuramente, non avranno un compito semplice.

Il direttore sportivo albanese, infatti, dovrà costruire una squadra competitiva per il campionato senza i soldi delle coppe, mentre il tecnico livornese, dovrà ricostruire un gruppo compatto ed un’organizzazione di gioco che, nella passata stagione, la squadra, non ha avuto quasi mai e lo si è visto in campo.

Qualche arrivo c’è già stato e sicuramente qualche altro dovrà esserci, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo dove si cerca un centravanti da tanti gol.

Intanto, un giocatore rossonero, potrebbe lasciare il club per trasferirsi altrove nell’anno del Mondiale. Un club sta osservando la situazione da molto vicino.

Milan, il giocatore può partire: ecco chi lo vuole

Il Milan, in questa sessione di mercato, potrebbe dire addio al difensore tedesco, Malick Thiaw. Il ragazzo non ha ancora mostrato tutta la sua grande qualità e per questo potrebbe essere sacrificato.

Su di lui c’è il forte interesse del Newcastle che sta osservano la situazione da molto vicino e da parecchio tempo. I rossoneri, per cederlo, chiedono la cifra di circa 35 milioni di euro. Ma bisogna fare attenzione ad una postilla. Infatti, Massimiliano Allegri è molto contento del giocatore e vorrebbe convincere la società a tenerlo in rosa in modo da valorizzarlo ulteriormente.

Milan, non solo il Newcastle per Thiaw: occhio alla Serie A

Il Milan, per quanto riguarda Thiaw, non ha solo richieste dalla Serie A. Infatti, come si sa, il club rossonero sta puntando molto forte sul possibile arrivo di Dusan Vlahovic. Ma la Juventus non ci sta e ha fatto una controproposta.

Per separarsi dal suo centravanti, i bianconeri hanno chiesto in cambio proprio il difensore tedesco. Da capire se ci saranno margini per la conclusione dell’affare, dal momento che in passato per Kalulu, le cose non sono andate benissimo.