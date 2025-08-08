Lazio, altro che mercato bloccato | ARRIVA LA TANTO ATTESA FIRMA: Lotito ha detto sì

La Lazio pronta alla firma per quanto riguarda il suo giocatore: l’accordo era atteso da parte di tutti

La Lazio sta vivendo un momento societario non proprio positivo. Infatti, la società biancoceleste, in questo momento, è alle prese con il mancato rispetto dell’indice di liquidità. I parametri non sono corrispondenti a quelli prefissati dalla Lega di Serie A e, pertanto, in questo momento, il mercato in entrata è completamente bloccato.

Oltre a questo, i mancati introiti a causa della non qualificazione alle coppe europee ha causato sicuramente un danno economico non indifferente. Per superare questo momento, la società ha deciso di sostituire Marco Baroni con una figura che conosce bene l’ambiente come Maurizio Sarri alla seconda esperienza sulla panchina biancoceleste.

Il tecnico toscano sarà chiamato a gestire una situazione assolutamente non semplice, visto che la stessa squadra, nella passata stagione, ha raggiunto un deludentissimo nono posto in campionato.

Intanto, arriva una buona notizia per quanto riguarda tutto l’ambiente. Infatti, il giocatore, nonostante il blocco del mercato, è pronto a firmare il suo contratto con la Lazio.

Lazio, arriva la firma? Il giocatore vuole presto l’accordo

Il Corriere dello Sport riporta la notizia di un imminente nuovo incontro tra la Lazio e Alessio Romagnoli. Il difensore biancoceleste, infatti, vuole rinnovare il suo contratto con la società e il presidente Lotito vuole lo stesso. Ma c’è un problema.

Infatti, quando ci fu l’ultimo rinnovo nel 2022, il giocatore firmò al ribasso con la promessa che, in caso di Champions League entro il 2023, al prossimo rinnovo ci sarebbe stato l’aumento. Adesso, con i problemi di indice di liquidità, la società manterrà la promessa fatta? Al momento le cose sembrano complesse, ma i dialoghi sono ripartiti.

Lazio, tanti giocatori nel mirino delle big europee

Per risolvere il problema dell’indice di liquidità, l’unica strada è quella delle cessioni. E, il modo più semplice per farle, è quello di cedere qualche big della rosa. Ci sono giocatori, infatti, che fanno gola a tante grandi squadre europee.

Isaksen, Gila, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, tutti piacciono tantissimo. Ma il presidente Lotito è stato chiaro: nessuno sarà ceduto e la squadra non sarà smantellata.