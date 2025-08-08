Alla fine arriva Lookman, tattica geniale di Marotta | L’Atalanta convinta così

L’Inter punta ancora con decisione sull’arrivo di Lookman per la prossima stagione: Marotta lo ha convinto così

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a imbastire quelle che sono le sue strategie di mercato per avere una squadra competitiva nella prossima stagione. La società nerazzurra ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la scorsa estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non facile per i due dirigenti che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, in viale della Liberazione, puntano decisi sull’acquisto di Ademola Lookman. Marotta punta sulla mossa che potrebbe sbloccare l’affare in maniera definitiva.

Inter, Lookman obiettivo: ecco la mossa di Marotta

L’Inter punta con decisione Lookman. E Marotta ha un piano per arrivare all’esterno nigeriano. In primis c’è la possibilità di un rilancio a 45 milioni di euro più bonus ed una contropartita tecnica per un giovane del vivaio.

Ma occhio alla possibilità di approfittare della situazione di stallo tra le parti per poi prelevare il giocatore alla fine del mercato. Insomma, una situazione che potrebbe evolvere velocemente oppure in cui si potrebbe propendere per una maggiore strategia.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare davvero tanto per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra deve avviare un’opera di profondo ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa.

In difesa serviranno due innesti giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di velocità e qualità. In avanti, un giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità e di garantire una buona dose di gol per aiutare la squadra.