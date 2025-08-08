Inter, c’è la cessione | Chivu non lo sopporta proprio: ADDIO LIBERATORIO

I nerazzurri potrebbero cedere molto presto il giocatore che non rientra affatto nei piani di Chivu

L’Inter, oramai da parecchi mesi, sta impostando il suo mercato in vista della prossima stagione. Il club nerazzurro, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio nella passata estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti dovranno sottostare ai diktat da parte della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media del rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, al momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto, per la panchina nerazzurra, un allenatore inesperto come Christian Chivu.

Intanto, c’è un giocatore della rosa nerazzurra che lo stesso tecnico rumeno non vede nei suoi piani ed anche la società ha intenzione di farlo partire definitivamente.

Inter, il giocatore può partire in estate: non rientra nei piani di Chivu

L’Inter è alle prese con una grana di mercato per quanto riguarda un giocatore in uscita. Si tratta del centrocampista albanese, Kristjan Asllani. Il classe 2002 non rientra più nei piani di Chivu e gli è stato comunicato che dovrà partire in estate.

Una società si era interessata a lui e si trattava del Sassuolo, ma, come confermato da Fabrizio Biasin, il giocatore ha declinato l’offerta in attesa di qualcuna che soddisfi le sue esigenze. Vedremo se e da chi arriveranno queste offerte nei prossimi giorni.

Asllani, ecco le intenzioni del giocatore

Asllani, come detto, è in uscita dal club nerazzurro. Il centrocampista non rientra nei piani dell’Inter. Su di lui, oltre al Sassuolo, c’era anche l’interesse del Betis Siviglia. Ma il giocatore non era interessato perchè vuole rimanere in Serie A.

L’impressione è che il ragazzo stia aspettando un’offerta da parte di due squadre in particolare: Fiorentina e Bologna. Come si sa, entrambe le società non hanno mosso passi ufficiali con l’Inter, ma hanno fatto sapere che il prezzo fatto dai nerazzurri di 20 milioni è troppo alto. Dunque, il giocatore vuole puntare a partire in prestito al termine della sessione di mercato.