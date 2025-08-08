Adeyemi all’Inter, affare chiuso con il Dortmund | Marotta lo ha convinto così

Adeyemi potrebbe essere un nuovo innesto per l’attacco dei nerazzurri: Marotta lo sta puntando

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la scorsa estate che non hanno rinforzato la squadra a dovere e non gli hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Ma per farlo, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone vista la scelta di puntare su un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, uno degli obiettivi per l’attacco interista potrebbe essere l’esterno tedesco Adeyemi. Marotta punta a presentare un’offerta al Borussia Dortmund per acquistarlo.

Inter, si punta Adeyemi: Marotta lo vuole per l’attacco

L’Inter ha intenzione di rinforzare il suo reparto offensivo. I nerazzurri, come si sa, sono a caccia dell’esterno nigeriano Ademola Lookman. Ma la trattativa con l’Atalanta non è affatto semplice. Per questo in viale della Liberazione stanno cercando delle alternative.

Una di queste è sicuramente l’attaccante tedesco, Adeyemi del Borussia Dortmund. Il ragazzo classe 2002 è un pallino di Marotta e Ausilio che vorrebbero presentare un’offerta al club tedesco per acquistarlo.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

I nerazzurri, intanto, dovranno fare tantissimo sul mercato estivo. Infatti, la società dovrà dare avvio ad una grande opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa.

Sicuramente serviranno un paio di difensori centrali giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità ed una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un attaccante bravo a saltare l’uomo per creare la superiorità numerica e capace di garantire una buona dose di gol per la squadra. Nei prossimi giorni si capirà di più.