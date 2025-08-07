No, io non lascio l’Inter | Voglio rimanere qui: sorpresa TOTALE PER CHIVU

Il giocatore ribadisce la sua volontà e lo comunica anche alla società: vuole rimanere ancora all’Inter

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori da parte di Marotta e Ausilio nella passata stagione visto che la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è stato permesso di fare il salto di qualità definitivo.

Ma per farlo, i due dirigenti, dovranno necessariamente rispettare i diktat dati dalla nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadra e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto per la panchina nerazzurra un tecnico inesperto come Christian Chivu.

Intanto, un giocatore nerazzurro, ha preso una decisione importantissima per il suo futuro. Infatti, il ragazzo ha deciso e comunicato alla società di voler rimanere ancora all’Inter.

Inter, il giocatore ha deciso: vuole rimanere in nerazzurro

L’Inter si sta muovendo sia sul mercato in entrata che per quello in uscita. E, a tal proposito, c’è un giocatore che era dato in partenza da Milano. Si tratta del difensore tedesco, Yann Bisseck. Il classe 2000, infatti, è cercato dal Crystal Palace che ha deciso di offrire 32 milioni per lui.

I nerazzurri hanno rifiutato, visto che chiedono 40 milioni, ma anche il giocatore ha declinato l’offerta visto che la sua decisione è quella di rimanere ad Appiano Gentile per giocarsi le proprie carte in vista del prossimo Mondiale.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare tantissimo per quanto riguarda il mercato estivo e gli innesti. I nerazzurri devono dare avvio ad una grande opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento dell’organico.

Sicuramente serviranno due difensori giovani e forti. In mezzo, un centrocampista di struttura e quantità e una mezz’ala di qualità e velocità. In avanti, un giocatore bravo a saltare l’uomo e in zona gol.