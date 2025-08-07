Pio Esposito lascia l’Inter: te ne devi andare e crescere | Cambia maglia, ma resta in Serie A

Pio Esposito potrebbe lasciare l’Inter per andare in un’altra squadra di Serie A e giocare di più

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha iniziato a programmare il suo mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra, infatti, ha intenzione di porre rimedio ai tanti e grossolani errori commessi da parte di Marotta e Ausilio la scorsa estate, quando la squadra non è stata rinforzata a dovere e non è riuscita a fare il definitivo salto di qualità.

Per farlo, però, i due dirigenti, dovranno necessariamente sottostare ai diktat della nuova proprietà di Oaktree. Il fondo statunitense, infatti, ha deciso di abbassare l’età media della rosa nerazzurra, di abbassare il costo totale di squadre e di abbassare anche il monte ingaggi complessivo dal momento che, ad oggi, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

Un compito non semplice per Marotta e Ausilio che si trovano già nell’occhio del ciclone per aver scelto un allenatore inesperto come Christian Chivu per la panchina nerazzurra.

Intanto, un giocatore giovane come Francesco Pio Esposito potrebbe lasciare i nerazzurri per trovare maggiore minutaggio. Una società ha intenzione di puntare su di lui.

Inter, Pio Esposito può partire: un club lo vuole

Francesco Pio Esposito potrebbe lasciare la società nerazzurra in estate. Questa è l’ipotesi paventata dal quotidiano, Il Mattino, che ha ammesso come per il giovane centravanti classe 2005 potrebbe essere più saggio andare a giocare altrove.

Su di lui c’è il forte interesse del Parma che potrebbe consentirgli di avere lo spazio che il ragazzo cerca. Bisognerà vedere se la società nerazzurra sarà d’accordo, anche se con Thuram e Lautaro, il ragazzo potrebbe davvero giocare molto poco a Milano.

Inter, tantissimo da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà lavorare davvero molto per quanto riguarda il mercato estivo. La società nerazzurra deve avviare la fase di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa.

Sicuramente serviranno due elementi giovani e forti nel reparto difensivo. Poi, in mezzo, un giocatore di sostanza e struttura fisica oltre ad una mezz’ala di qualità e velocità. In attacco, invece, un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità e di garantire anche una buona presenza in zona gol.