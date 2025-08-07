Me ne voglio andare, ho chiesto la cessione | SCOPPIA LA GRANA per i bianconeri: spogliatoio in subbuglio

Il giocatore vuole cambiare aria e lo ha già comunicato alla società: per i bianconeri scoppia la grana

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato, oramai da parecchi mesi, a programmare il mercato in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, hanno intenzione di valutare i migliori profili dal punto di vista tecnico-tattico per migliorare le proprie rose. L’Inter, ad esempio, vuole rimediare ai tanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio la passata stagione.

I nerazzurri dovranno dare avvio ad una profonda opera di ricambio generazionale e ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le squadre rivali e di aprire un ciclo di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto della sua storia e dopo la permanenza di Antonio Conte, la società azzurra sta portando avanti un mercato davvero molto importante.

Il Milan, dal canto suo, ha intenzione di riscattare l’ultima deludente stagione. La società rossonera ha deciso di affidare la squadra alla coppia formata da Tare e Allegri. La Juventus, invece, vuole ritornare a lottare per lo scudetto dopo tanti anni.

Intanto, per quanto riguarda il mercato internazionale, un giocatore ha deciso di dire addio alla sua squadra. Ma il club non è d’accordo e chiede una cifra davvero molto elevata.

Mercato, il giocatore vuole andare: grana per i bianconeri

La trattativa del momento è sicuramente quella che sta vedendo come protagonisti Liverpool, Newcastle e Isak. Il centravanti svedese ha espresso il proprio desiderio di approdare ai Reds che hanno già formulato la loro proposta.

In realtà, la società bianconera, ha chiesto una cifra shock del valore di 160 milioni di euro. Il Liverpool, ad oggi, si è fermato a 140 e non è affatto escluso che ci possa essere un rilancio proprio in questi giorni. Una trattativa di fuoco che potrebbe sbloccarsi molto presto.

Newcastle, tutti i profili per sostituire Isak in attacco

Il Newcastle, ovviamente, nel caso in cui dovesse cedere Isak al Liverpool, dovrà trovare un giocatore di peso che possa garantire le stesse prestazioni dello svedese e la stessa presenza in zona gol.

Ecco perchè il primo profilo nella lista è quello di Sesko, che però è seguito anche dal Manchester United. Poi, più distaccato, c’è anche quello di Wissa del Brendtford.