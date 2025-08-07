ECCO CHE ARRIVA WITSEL: colpo a sorpresa in Serie A | Accordo totale con i bianconeri

Witsel potrebbe arrivare molto presto in Serie A: la squadra bianconera sta spingendo molto per lui

Alex Witsel, in questi suoi ultimi anni di carriera, si è reinventato in un nuovo ruolo. Il giocatore belga, infatti, da elemento davanti alla difesa capace di fare da frangiflutti, ma anche da mezz’ala di inserimento, col passare degli anni ha perso un po’ il passo che lo aveva contraddistinto.

Per questo, il suo ex allenatore all’Atletico Madrid, Diego Simeone, lo ha inserito come difensore centrale in una difesa a tre. In quel momento è diventato un elemento fondamentale per la formazione spagnola giocando partite davvero molto importanti. Dal primo luglio, però, il giocatore si è svincolato dai colchoneros.

Per cui, adesso, è libero di firmare per qualunque squadra. Un colpo che sarebbe davvero importante perchè garantirebbe sicuramente esperienza in un ruolo importantissimo.

E proprio a tal proposito, il giocatore potrebbe arrivare presto in Serie A. Il club bianconero, infatti, sta spingendo moltissimo per prelevarlo a parametro zero.

Serie A, colpo Alex Witsel? Il club bianconero spinge per lui

Alex Witsel potrebbe andare molto presto in Serie A. Il giocatore belga, infatti, è seguito molto da vicino da una squadra di Serie A. Secondo il giornalista Sacha Tovalieri, l’Udinese starebbe spingendo per avere il giocatore a parametro zero.

Il giocatore addirittura, avrebbe chiesto informazioni al ct della propria nazionale, Rudi Garcia, avendo responso molto positivo. I prossimi giorni, in questo senso, potrebbero essere molto importanti. Per una difesa che ha già un elemento importante come Solet, il belga potrebbe davvero costituire un ulteriore tassello per la muraglia friulana.

Udinese, il mercato passa dalla cessione dei big

Il mercato dell‘Udinese, come spesso accade per una società di questo tipo, passa dalle cessioni dei migliori giocatori che sono stati valorizzati nel corso delle varie stagioni.

La prima cessione importante è stata quella di Bijol passato al Leeds per la cifra di 22 milioni di euro, così come altro addio importante è stato quello di Lucca passato al Napoli per 35 milioni di euro. Occhio anche alle situazioni di Solet, Payero ed Ekkelenkamp che hanno attirato occhi di tantissime squadre.