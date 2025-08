Addio Milan, io firmo per i bianconeri | Necessito una nuova avventura: GRAZIE DI TUTTO

Il Milan saluta un giocatore: il ragazzo ha deciso di provare una nuova avventura con la squadra bianconera

Il Milan ha deciso di aprire un nuovo corso dopo la deludente passata stagione in cui la squadra rossonera non è riuscita ad arrivare tra le squadre qualificate per le coppe europee. La società di viale Aldo Rossi, infatti, ha deciso di affidare la gestione sportiva alla coppia formata da Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo albanese avrà il compito di costruire una rosa che possa essere competitiva in campionato, mentre il tecnico livornese dovrà ricostruire in primis un gruppo che nella passata stagione sembrava completamente sfaldato, e poi anche una grande organizzazione di gioco che non si è avuta l’anno scorso.

Ovviamente, dovranno arrivare anche altri rinforzi dal mercato, soprattutto per fare in modo che ci possano essere caratteristiche confacenti con le richieste dell’allenatore.

Intanto, un giocatore delle rosa rossonera, ha deciso di provare una nuova avventura nella prossima stagione. Il ragazzo vuole avere maggiore minutaggio.

Milan, cessione ufficiale: il giocatore sarà bianconero

Il Milan ha ufficializzato la cessione del giovane centrocampista classe 2008, Christian Comotto. Il ragazzo si è messo in mostra in questo precampionato con la prima squadra nelle amichevoli estive e Allegri ne ha apprezzato le qualità.

Per avere un percorso di crescita migliore si è pensato di mandarlo a giocare in Serie B e l’occasione si è presentata con il prestito secco per una stagione allo Spezia che è molto brava a lavorare con elementi giovani e dal grande talento. I rossoneri sperano che il ragazzo possa avere la giusta continuità in campo nella prossima stagione.

Milan, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

Il Milan, intanto, lavora anche sul mercato in entrata. Sicuramente, i rossoneri, cercano un elemento di qualità e giovane per l’esterno destro di difesa. In mezzo, dopo gli arrivi di Ricci e Modric, sembra vicino anche quello di Jashari.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il sogno è sempre quello che porta a Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e in cerca di una big per il riscatto in campo e non solo.